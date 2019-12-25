"Известия": выплаты будущим матерям до 1 млн рублей могут освободить от налогов

В СМИ уточнили, что такая помощь предоставляется добровольно. Работодатель самостоятельно определяет возможность выплаты и ее размер.

На российской территории материальную помощь в размере до одного миллиона рублей, которую работодатели выплачивают сотрудницам до рождения ребенка, предложили освободить от НДФЛ и страховых взносов. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Известия" со ссылкой на поправки в федеральное законодательство, внесенные на рассмотрение правительством страны в Государственную думу.

Согласно представленному документу, такую льготу предлагается распространить на выплаты в период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до рождения малыша. Сейчас освобождение от НДФЛ и страховых взносов работает только в течение первого года с момента после рождения ребенка.

В пресс-службе министерства финансов объяснили прессе, что подобные изменения позволят применять льготу и при выплате материальной помощи до рождения ребенка в период отпуска по беременности и родам женщины. В случае принятия закона новые условия начнут действовать с 1 января 2027 года.

В Ленобласти в 2026 году появились на свет более 9 тыс. детей.

Фото: Piter.tv