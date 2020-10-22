"Известия": в РФ могут ввести специальные топливные карты для многодетных семей

Названы главные риски, которые мешают внедрению подобной льготной программы в стране.

Специальные льготные топливные карты для многодетных семей могут появиться на территории России. Соответствующими данными поделились журналисты из издания "Известия" со ссылкой на письмо первого заместителя главы министерства по энергетике страны Павла Сорокина в аппарат федерального правительства. Ранее Вице-премьер России Александр Новак дал поручение проработать этот вопрос в министерство по энергетике и другим профильным компаниям в октябре 2025 года. Такое решение было принято после того, как к чиновнику с предложением обратилась уполномоченная по правам детей. Известно, что отечественные нефтегазовые компании, которые имеют в своей структуре сети АЗС, соглашаются с важностью социальной поддержки многодетных сетей. В большинстве специалисты готовы проработать вопрос. В издании уточнили, что при этом ряд компаний указал на сложности администрирования предоставления топливных карт лояльности в качестве адресной поддержки для отдельных групп населения. Также существуют обеспокоенность в том, что возникнут риски недобросовестного использования гражданами предоставленных скидок. Павел Сорокин уточнил, что в том случае, если компании внедрят в работу программу лояльности, то для реализации задачи и придется нанять больше сотрудников для организации работы с многодетными семьями. В связи с этими расходами потребуется пересмотр текущих бюджетов.

Также прогнозируются финансовые издержки по предоставлению скидок для определенного числа потребителей, источник покрытия которых неясен. текст документа

