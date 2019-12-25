"Известия": рост тарифов такси во время непогоды и ЧС могут ограничить

Минтранс и ФАС высказали свою позицию по ситуации с повышающим коэффициентом на поездки.

Российское министерство по транспорту совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) прорабатывают возможность ограничения роста стоимости поездок на такси в период непогоды и чрезвычайных ситуаций. Соответствующими данными поделились журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на ответ профильного ведомства руководителю комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Правительство может зафиксировать предельный размер повышающего коэффициента, который добавляется к базовому тарифу.

При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента. пресс-служба ФАС России

В материалах антимонопольного ведомства уточняется, что в тарифах отечественных агрегаторов такси применяется повышающий коэффициент. Показатель умножается на базовую стоимость поездки и используется для балансировки спроса и предложения. Однако в некоторых регионах страны его значение может достигать трехкратного уровня и выше. В ФАС считают, что этот факторы существенно увеличивает цену поездки для клиента. Министерство по транспорту очередь сообщил о готовности участвовать в обсуждении возможных изменений федерального законодательства на площадке профильного комитета в нижней палате парламента. Эксперты в отрасли говорят о том, что увеличение тарифов по перевозкам людей в периоды непогоды связан с увеличением издержек для компаний-перевозчиков. Сложные дорожные условия и транспортные пробки увеличивают время выполнения заказов для водителей, а также их расходы на топливо. В результате шоферам приходится выполнять меньше поездок с клиентами. Участники внутреннего рынка предупреждают власти о том, что административное ограничение тарифов на проезд в такси может негативно сказаться на сокращении количества доступных автомобилей в периоды повышенного спроса, а для клиентов - к увеличению времени ожидания машины.

Фото: Piter.tv