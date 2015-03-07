В ГД призвали запускать игровые программы профориентации с детского сада

Подготовку к выбору будущей профессии на российской территории властям важно включать в образовательный процесс как можно раньше, начиная с детского сада. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента уточнил, что уже с подросткового возраста граждан следует приучать к трудовой деятельности и формировать в них понимания по будущему заработку.
Профориентация, считаю, должна начинаться чем раньше, тем лучше. Начиная даже с детского садика, уже можно профориентационные игровые программы использовать.
Ярослав Нилов, депутат ГД РФ
Политический деятель считает хорошей практикой, что подростки в соответствии с Трудовым кодексом России смогут трудоустраиваться и зарабатывать денежные средства на собственные нужды. Это дает им понимание ценности труда и полученных средств.
Фото: Piter.tv
