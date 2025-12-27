В Госдуме рассказали, как будет расти МРОТ в ближайшие годы

Регионы могут устанавливать свой уровень МРОТ, но не ниже прожиточного минимума.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году на российской территории должен увеличиться как минимум на восемь тысяч рублей, при этом в регионах по стране минимальная зарплата может устанавливаться местными властями и на более высоком уровне. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее глава государства Владимир Путин поручил чиновникам из кабинета министров повышать минимальный размер оплаты труда выше уровня инфляции. В текущем году МРОТ вырос примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Он составляет сейчас чуть больше 27 тысяч рублей.

Есть план поэтапного повышения МРОТ. Есть ключевые позиции - к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Известно, что субъекты страны имеют право устанавливать региональный уровень МРОТ. Минимальная зарплата для конкретного российского региона не может быть меньше федерального показателя МРОТ, но может быть больше. На северных территориях минимальная заработная плата сотрудников превышает федеральный МРОТ в виду природно-климатических и экономических условий трудовой деятельности. Ярослав Нилов добавил, что на уровне МРОТ сейчас оплату получают порядка 4,5 миллионов граждан.

В ГД предложили расширить льготы на оплату ЖКУ для некоторых категорий граждан.

Фото: Telegram / ТАСС