"Известия": россияне смогут отказаться от услуг компаний, использующих нейросети
Сегодня, 9:19
В настоящее время документ проходит межведомственное согласование.

Российское министерство по цифровому развитию подготовило законопроект об искусственном интеллекте (ИИ), который обяжет организации на территории страны оказывать клиентам услуги без применения нейросетей в случае, если эти граждане отказались от обслуживания с искусственным интеллектом. Соответствующими данными с журналистами поделились представители газеты "Известия" со ссылкой на документ, разработанный профильным ведомством из федерального правительства. В тексте упоминается, что компании должны будут предупреждать потребителей об использовании нейросетей при предоставлении своих  товаров и услуг.

В газете отметили, что на этом этапе документ проходит межведомственное согласование. Примерная дата вступления закона в силу запланирована на 1 сентября 2027 года. 

