"Известия": мошенники используют фальшивые чаты ЖКХ для доступа к аккаунтам

Аферисты продолжают красть личные данные граждан через переписку.

Граждан России массово добавляют в фальшивые чаты, оформленные как официальные группы поставщиков коммунальных услуг. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Известич" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства по энергетике в Московской области. В СМИ объяснили, что причиной таких действий со стороны аферистов является то, что они стремятся получить доступ к персональным аккаунтам граждан в государственных онлайн-ресурсах.

В рассылке аферисты обещают некий "перерасчет" или "скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг". Цель мошенников - выманить код подтверждения, который приходит в СМС. министерство по энергетике в Подмосковье

Чиновники из профильного ведомства пояснили, что злоумышленники при помощи кода могут получить доступ к личным кабинетам граждан, в том числе на портале "Госуслуги". Для реализации своих преступных целей мошенники часто создают поддельные районные и домовые чаты, а также группы от имени различных служб и ведомств. Оттуда они пытаются выманить пользователей в приватный чат для дальнейшего общения.

