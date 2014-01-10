Мошенники могут использовать сайты для получения персональных данных автомобилистов.

"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз. Об этом журналисты издания рассказали представителям InfoSecurity a Softline Company. По сведениям специалистов, порталы предлагают клиентам оформить диагностическую карту для транспортных средств онлайн. С начала мая текущего года выявлено свыше 500 доменных имен с таким словом как "техосмотр". Этот показатель в пять раз выше, чем за март и апрель.

Эксперты объяснили, что в среднем в девяти случаях из десяти речь идет о сайтах, которые предлагают получение диагностической карты без визита на станцию технического обслуживания Генеральной директор компании Кирилл Солодовников в ходе интервью со СМИ уточнил, что подобное оформление документации является незаконным в России. По словам специалиста, мошенники могут использовать личную информацию клиентов для того, чтобы жертва потеряла деньги и получила ненастоящую диагностическую карту.

Госдума одобрила закон, отменяющий обязательный техосмотр для оформления ОСАГО.

Фото: Piter.tv