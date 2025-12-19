В РФ с 1 сентября могут ужесточить контроль за проведением техосмотра

Проект разрабатывался МВД.

Проект ужесточения контроля за проведением технического осмотра с 1 сентября подготовлен к внесению в федеральное правительство. Соответствующей информацией поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на собственный информированный источник. Эксперт уточнил, что законодательная инициатива по усилению контроля за техосмотром принадлежит правоохранительным органам. Речь идет о том, что по стране от Единой автоматической системы техосмотра будут отключаться недобросовестные операторы, которые не получили одобрение от Союза страховщиков. Такое решение со стороны государства позволит сотрудникам полиции оперативнее останавливать аферы с недействительными диагностическими картами.

Все замечания относительно проекта постановления об осуществлении государственного контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств операторами технического осмотра учтены, претензии урегулированы. Готовится заключение по итогам анализа по выявлению избыточных обязанностей и расходов бизнеса, а также бюджетных трат с целью последующего вынесения на рассмотрение в правительство. источник СМИ

Также изменения скажутся на правах операторов техосмотра пробивать автомобиль через ФГИС "Такси". Данная мера необходима для того, чтобы транспортные средства, занимающиеся услугами пассажирских перевозок, не уклонялись от прохождения техосмотра дважды в год, как это предусмотрено законодательством России. Также в стране предусматривается упрощение процедуры техосмотра для некоторых автовладельцев. В частности, МВД может предоставить возможность владельцу машины представить оператору техосмотра выписку из электронного реестра транспортных средств, содержащую в себе расширенный перечень сведений о транспортном средстве, а не только СТС или ПТС.

Стоимость техосмотра для легковых автомобилей вырастет почти на 10% в Петербурге.

Фото: Piter.tv