Стоимость техосмотра для легковых автомобилей вырастет почти на 10% в Петербурге

Самый дорогой ТО установлен на Чукотке (5,4 тыс. руб.)

С 1 января 2026 года стоимость прохождения обязательного технического осмотра для легковых автомобилей в России вырастет в среднем на 9,7%. Такие данные приводит издание "Коммерсантъ" на основе анализа региональных тарифов, утверждённых по методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для сравнения, в 2024 году индексация составила около 7,5%.

Как следует из публикации, самый высокий тариф будет действовать на Чукотке — 5,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге техосмотр обойдётся в 2 тысячи рублей. В большинстве регионов, включая Москву и Московскую область, цена составит 1,2 тысячи рублей. Наиболее доступным ТО останется в Волгоградской и Новгородской областях — 1,07 тысячи рублей.

Однако даже после повышения участники рынка считают тарифы недостаточными для рентабельной работы операторов. Глава союза "Техэксперт" Сергей Зайцев пояснил, что методика ФАС исходит из 100%-ной загрузки пунктов ТО, тогда как реальная загрузка не превышает 15–20%. Это связано с тем, что для большинства владельцев легковых автомобилей техосмотр не является регулярной процедурой — он обязателен только при перерегистрации машин старше четырёх лет или внесении изменений в конструкцию. По его словам, такой дисбаланс ведёт к банкротству легальных операторов и росту числа мошеннических схем.

Фото: Piter.TV