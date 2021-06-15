Госдума одобрила закон, отменяющий обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Закон вступит в силу 22 августа этого года.

Госдума в третьем чтении приняла закон, отменяющий необходимость предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.

Благодаря поправки из закона о безопасности дорожного движения исключается норма об обязательном прохождении техосмотра для получения ОСАГО. Сейчас получить полис можно только при прохождении государственного техосмотра.

Нововведения вступают в силу 22 августа 2021 года. Закон был принят как поправка ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность иностранных страховых организаций в РФ.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что поправки облегчат жизнь автовладельцам и работу страховым компаниям.

Ранее мы сообщали, что ОСАГО может подорожать на 30%

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