ОСАГО может подорожать на 30%

Это может произойти из-за реформы.

Центробанк готовится к новому этапу реформы ОСАГО. По этой причине подорожать полис может на 30%. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на источник на страховом рынке.

Так, в рамках реформы предлагается увеличить лимит возмещения за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза, до 2 млн рублей. Предлагается также отказаться от коэффициентов территории и мощности двигателя. Возможен уход от и учета износа, сообщил источник газете.

Эти нововведения могут потребовать увеличения тарифов на 30%, уверен глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

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