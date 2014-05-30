В Петербурге вырастут цен на техосмотр

Так, техосмотр легкового авто со следущего года будет оцениваться в 1727 рублей. Та же процедура с мотоциклом обойдётся в 576 рублей.

С 1 января 2024 года ценники на проведение технического осмотра транспортных средств повысят в Северной столице. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного.

Так, техосмотр легкового авто со следущего года будет оцениваться в 1727 рублей. Та же процедура с мотоциклом обойдётся в 576 рублей. Проверку пассажирского транспорта выполнят за 3110 рублей в случае, если его масса не превышает 5 т. За осмотр более массивных моделей потребуют 3743 рубля. Наконец, техосмотр грузовика массой до 3,5 т будет стоить 1843 рубля, от 3,5 т – 3627 рублей, более 12 т – 3916 рублей.

Стоимость техосмотра прицепов также будет зависит от массы и варьироваться в пределах от 1439 до 2533 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Москвич 6 с ГБО на метане представили в Петербурге.

Фото: Pxhere; Правительство Петербурга