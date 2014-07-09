Москвич 6 с ГБО на метане представили в Петербурге

Соглашение о массовом производстве нового авто с газобаллонным оборудованием "Газпром газомоторное топливо" заключила с заводом "Москвич".

В ходе Петербургского международного газового форума был представлен лифтбек "Москвич 6" с ГБО, работающем на метане. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Газпром газомоторное топливо".

Автомобиль располагает 1,5-литровым мотором. Его мощность составляет 104 л.с. Соглашение о массовом производстве нового авто с газобаллонным оборудованием "Газпром газомоторное топливо" заключила с заводом "Москвич". Помимо представленной модели, метановым ГБО оснастят и "Москвич 3".

Предположительно, внедрением нового ГБО будут заниматься дилеры, в том числе, и при покупке. Стоимость таких машин пока не обозначили.

Ранее эксперты рассказали, как в Петербурге изменились цены на автомобили в сентябре.

Фото: ООО "Газпром газомоторное топливо"

