Эксперты рассказали, как в Петербурге изменились цены на автомобили в сентябре

Подорожали и новые, и поддержанные машины.

Аналитики портала "Авто.ру" выяснили, стоимость каких автомобилей в Петербурге увеличилась за сентябрь. Об этом сообщили в пресс-службе платформы 12 октября.

Среди новых машин подорожал BMW X5 – его цена стала больше на 14,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 13,7 млн рублей. Второе место занял Kia Cerato за 2,6 млн. Стоимость авто подскочила на 12%. Следующий – Kia Sportage. Его цена – 4,3 млн, что больше на 11,5%. Далее идет Great Wall Poer King Kong, цена которого выросла на 9,9% до 3,3 млн.

Однако стоимость некоторых моделей, напротив, уменьшилась. Речь идет о Hyundai Staria – он подешевел на 11,2% до 6,9 млн рублей. Цена Audi Q7 опустилась на 8,6% и составила 13 млн. Hyundai Tucson подешевел на 7,5% и теперь стоит 3,8 млн, а Hyundai Elantra – на 6,8% до 2,5 млн.

Цена на часть поддержанных машин тоже увеличилась. Так, Audi A8 стал дороже на 19,5%, его стоимость – 3,1 млн рублей. BMW 1er подорожал на 19,4% до 967 тыс., Renault Duster – на 19% до около 1 млн.

Ранее мы рассказывали о том, что стоимость продовольственных товаров увеличилась в Петербурге на 2,5%.

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