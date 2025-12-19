Чиновники рассказали о том, что ЕС должен проявить интерес в восстановлении контактов.

Российское министерство по энергетике допустило возможность возвращения к коммерческим поставкам отечественных топливных ресурсов в страны-члены Европейского союза по традиционным маршрутам при условии снятия западных санкций. Соответствующими данными с журналистами "Известий" поделились представители пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства. Эксперты уточнили, чо для выхода на региональный рынок с досанкционными объемами поставок энергетических ресурсов, важно будет восстановить инфраструктуру. В том числе речь идет о газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Существенное сокращение взаимодействия в сфере ТЭК, включая поставки нефти и газа, произошло с 2022 года по инициативе европейской стороны в результате введения санкционных ограничений. При наличии заинтересованности со стороны европейских контрагентов возврат ... возможен. сообщение от Минэнерго

Ранее Совет Евросоюза принял постановление о полном запрете транзита российского природного газа через территорию регионального сообщества в третьи страны с 1 января 2026 года. При этом государства с долгосрочными контрактами с российскими компаниями смогут импортировать их энергоресурсы до 2028 года. На стадии обсуждения в текущий момент у профильных структур ЕС находится аналогичный запрет на импорт российской нефти.

