"Изнасилованная" в Парке им. 9 января добровольно вступила в интимную связь

Изначально 47-летняя уроженка Киргизии заявила, что потерялась в саду. После этого ее оглушили и изнасиловали.

"Жертва" изнасилования в Парке имени 9-го января призналась, что никакого покушения на нее не было, а она сама вступила в интимную связь с 25-летним незнакомцем. Об этом сообщают "Невские новости".

47-летняя уроженка Киргизии отказалась подавать повторное заявление в полицию и рассказала, как все было на самом деле. В пятницу, 24 августа, она познакомилась с 25-летним молодым человеком, с которым они вместе отправились в парк пить алкоголь. Через некоторое время мужчина предложил "стать друг другу ближе" и заняться сексом прямо в парке. Женщина согласилась, однако после этого у них возник конфликт, и новый знакомый избил уроженку средней Азии.

Ранее женщина сообщила в правоохранительные органы, что она приехала на "Нарвскую" на собеседование, но заблудилась в парке со стороны Химического переулка. Пройдя вглубь парка, женщина попросила незнакомого мужчину показать ей дорогу, но тот оглушил ее и изнасиловал. Как выяснилось, теперь за нарушение законов Российской Федерации "жертву" изнасилования в ближайшее время могут депортировать.

Ранее за изнасилование школьницы на Витебском задержан москвич, отсидевший 10 лет за убийство.

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