Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Парке им. 9 января изнасиловали заблудившуюся женщину
Сегодня, 15:10
0
lesjasap
127

В Парке им. 9 января изнасиловали заблудившуюся женщину

0
 
 

"Доброжелательный" прохожий оказался насильником.

В Кировском районе неизвестный преступник напал на женщину, которая заблудилась в парке имени девятого января. По словам потерпевшей, сначала злоумышленник оглушил жертву бутылкой, после чего она потеряла сознание. Утром медики выяснили, что приезжая из Киргизии получила травмы не только головы, но и интимных мест.

По данным оперативников, инцидент произошел вечером 24 августа. Иностранка вышла из метро "Нарвская" и направилась в сторону Химического переулка по парку. Приезжая не смогла сориентироваться на местности и потерялась. Она обратилась за помощью к прохожему мужчине. Тот согласился ее проводить, но когда женщина повернулась спиной, нанес удар тяжелым предметом.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована в больницу. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, зафиксированы ушибы и ссадины.  ситуации разбираются правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что на Заневском проспекте найден мертвый школьник.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

5