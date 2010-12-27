В Парке им. 9 января изнасиловали заблудившуюся женщину

"Доброжелательный" прохожий оказался насильником.

В Кировском районе неизвестный преступник напал на женщину, которая заблудилась в парке имени девятого января. По словам потерпевшей, сначала злоумышленник оглушил жертву бутылкой, после чего она потеряла сознание. Утром медики выяснили, что приезжая из Киргизии получила травмы не только головы, но и интимных мест.

По данным оперативников, инцидент произошел вечером 24 августа. Иностранка вышла из метро "Нарвская" и направилась в сторону Химического переулка по парку. Приезжая не смогла сориентироваться на местности и потерялась. Она обратилась за помощью к прохожему мужчине. Тот согласился ее проводить, но когда женщина повернулась спиной, нанес удар тяжелым предметом.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована в больницу. У нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, зафиксированы ушибы и ссадины. ситуации разбираются правоохранительные органы.

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Фото: Piter.tv