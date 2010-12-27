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На Заневском найден мертвый школьник
Сегодня, 8:47
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lesjasap
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На Заневском найден мертвый школьник

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Мальчика обнаружили в квартире уже без признаков жизни.

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранительные органы расследуют гибель несовершеннолетнего жителя города. Мальчика обнаружили мертвым в квартире по Заневскому проспекту. Медиков и спецслужбы вызвали родители жертвы. Вечером 27 августа они нашли собственного ребенка в ванне уже без признаков жизни.

Полиция установила, что на шее 15-летнего мальчика зафиксированы следы от удушения. Обстоятельства дела расследуются. Ранее семья не попадала в поле зрения представителей закона.

Фото: Pixabay.com

 

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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