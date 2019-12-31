"Избитый" в Парголово школьник на самом деле упал в канализационный люк

10-летний ребенок придумал историю с подростками, которые его избили.

Мальчик придумал историю с избиением его подростками, чтобы его не наругала мама. На самом деле ребенок провалился в канализационный люк и получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Петербургу.

В результате проведения доследственной проверки выяснилось, что ученик 2 класса упал в заброшенный канализационный люк у одного из домов по улице Первого Мая в Парголово, самостоятельно выбрался из него и получил увечья. Следственным органам удалось установить двух очевидцев произошедшего. Также школьник признался родственникам, что сам упал в люк и выдумал историю о нападении на него.

Расследование продолжается. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, предыдущая версии произошедшего звучала следующим образом: 10-летнего школьника избили пятеро подростков на детской площадке в Парголово. Им не понравилось то, что ребенок захотел покачаться на "их" качелях. Нападающие закрыли рот своей жертве и начали бить палками. На помощь ребенку никто не пришел. Закончив свое грязное дело, подростки сбежали, оставив мальчика в луже крови. Ситуацией заинтересовались в СК.

Фото: СК РФ по Петербургу