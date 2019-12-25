"Интерлизинг" пополнит автопарк спецтехники за счёт облигаций на 4,5 млрд рублей

Последний раз выпуск облигаций состоялся в марте: его разместили на 3 года со ставкой 12% годовых.

Лизинговая компания "Интерлизинг" из Северной столицы направит 4,5 млрд рублей в виде облигаций на расширение автопарка. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".

Уточняется, что ставка одного купона составит 13,5% годовых. Это стало уже вторым размещением "Интерлизинга" за год, и шестым – за всю историю компании.

Последний раз выпуск облигаций состоялся в марте: его разместили на 3 года со ставкой 12% годовых. Сейчас долг по облигациям "Интерлизинг" составляет 10,5 млрд рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)