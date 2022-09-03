Объём продаж табака в Петербурге снизился почти в 1,5 раза

Так, за январь-июнь 2022-ого реализация продукции составляла 133 сигареты на человека в месяц, а сейчас показатель упал до 70-ти сигарет.

В Северной столице наблюдается сокращение розничных продаж табака: за последние 6 сигареты и приобретали в 1,48 раза реже в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные Росстата.

Отметим, что в Петербурге тенденция к сокращению объёма продаж наблюдается более выраженно, чем в других регионах страны. Так, за январь-июнь 2022-ого реализация продукции составляла 133 сигареты на человека в месяц, а сейчас показатель упал до 70-ти сигарет. В общем рейтинге произошёл провал города с четвёртого на 56-ое место.

Реализовывать табак стало сложнее ещё в ряде российских регионов: Дагестане, Северной Осетии, Нижегородской области, Москве, Тыве и на Чукотке. Неизменным остался этот показатель в Ставрополье, в остальных регионах продажи и вовсе выросли. Эксперты считают, что текущую ситуацию в Северной столице можно объяснить переходом большого числа курильщиков на вейпы и выпуском контрафакта.

Ранее мы сообщили о том, что объём налоговых поступлений в бюджет Петербурга не дотянет до 1 трлн рублей к концу года.

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