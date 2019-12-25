Объём налоговых поступлений в бюджет Петербурга не дотянет до 1 трлн рублей к концу года

Предполагается, что показатель составит 92,9% к 2022 году.

К концу 2023 года объём налоговых поступлений в бюджет города на Неве составит 971,5 млрд рублей. По данным издания "Деловой Петербург", прогнозы были сделаны в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга в пятницу, 25 августа.

Предполагается, что темпы налоговых поступлений составят 92,9% к 2022 году и немного превысят запланированные в 100,6%.

За первые 7 месяцев в городскую казну уже поступило 604,4 млрд рублей от запланированных 62,2%поступлений. Основное количество средств было получено с налогов на прибыль от организаций (251,3 млрд рублей, или 42%), а также НДФЛ (229,2 млрд рублей, или 38%) и налогов на совокупный доход (54,2 млрд, или 9%).

Напомним, что по итогам 2022-ого доходы городского бюджета составили 1,162 трлн рублей, 1,122 трлн из которых являлись собственными доходами города. Одновременно с этим расходы бюджета составили рекордные 1,043 трлн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном назвали размер средней зарплаты петербуржцев.

Фото: Pxhere