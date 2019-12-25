В Смольном назвали размер средней зарплаты петербуржцев

Показатель по РФ составляет 70,19 тыс. рублей.

По итогам первых 6 месяцев 2023 года средняя зарплата жителей Северной столицы составила 91,95 тыс. рублей. Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании в рамках "нулевых чтений" городского бюджета в пятницу, 25 августа.

Руководитель подчеркнул, что показатель по РФ составляет 70,19 тыс. рублей. С января по июнь доход в казну от трудовой деятельности петербуржцев увеличился на 10,5%, приблизительно до 73,9 тысячи рублей.

Напомним, размер заработной платы в Петербурге недавно обозначил и Петростат, заявив, что она составила 101 155 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что рост коммунальных платежей почти на 5% ждёт петербуржцев летом 2024 года.

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