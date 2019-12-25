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Петербургская страховая компания "Капитал-полис" перешла во владения "Ингосстраха"
Сегодня, 20:21
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Петербургская страховая компания "Капитал-полис" перешла во владения "Ингосстраха"

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Эксперты оценили сделку в 250-300 млн рублей.

Петербургская страховая компания "Капитал-полис Медицина" перешла во владения АО "Инвест-Полис", входящее в группу компаний "Ингосстрах". Об этом свидетельствуют данные, представленные в Едином государственном реестре юридических лиц.

Генеральный директор "Капитал-полиса" Алексей Кузнецов рассказал РБК Петербург, что компания действительно продала один актив. Причина продажи – сильная зарегулированность рынка ОМС.

Есть определенные риски, связанные с тем, что ОМС находится под сильным давлением регуляторов. Стратегически есть большие риски, что сегмент ОМС вообще останется без страховых компаний.

Алексей Кузнецов, гендиректор "Капитал-полиса"

Эксперты оценили сделку в 250-300 млн рублей. По словам Кузнецова, сумма близка к реальности. Известно, что средства будут направлены на развитие IT-сегмента и расширение сети центров. В планах у компании – открытие пятого медицинского центра в Петербурге.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью могут компенсировать ОСАГО.

Фото: ВКонтакте / "КАПИТАЛ-ПОЛИС" петербургская страховая компания

Теги: ингосстрах, продажа, страховая компания
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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