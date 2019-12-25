Холдинг "Империя" заплатил миллиарды за несколько зданий на Миллионной улице

Дома станут бизнес-центрами сети "Сенатор".

Холдинг "Империя" купил несколько зданий на Миллионной улице, выставленных на продажу в 2016 году. По информации "Делового Петербурга", в зданиях появятся новые бизнес-центры сети "Сенатор".

Компания приобрела здания №5 и 6, Служебный корпус Мраморного дворца и комплекс построек Запасного дворца и Конюшенного двора при дворце великого князя Михаила Николаевича. У обоих объектов имеются внутренние дворы, где планируется разместить парковки. Отмечается, что оба дома давно не использовались и нуждаются в реконструкции. Работы могут занять порядка двух лет, затраты на них пока не озвучиваются.

Сумма сделки не называется, однако СМИ полагают, что холдинг заплатил за здания 3-3,5 миллиарда рублей. Сейчас в сеть "Сенатор" входит 41 бизнес-центр общей площадью 365 тысяч квадратных метров.

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Фото: citywalls.ru