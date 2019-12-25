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Фестиваль "Императорский букет" стартовал в Павловске
Сегодня, 9:36
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Фестиваль "Императорский букет" стартовал в Павловске

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На мероприятии представят пятиметровую цветочную композицию, посвящённую дню рождения Петра Великого.

В субботу, 23 июля, традиционный фестиваль "Императорский букет" начался в ГМЗ "Павловск". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Мероприятие обрело новый формат — гостей ждёт прогулка по садам парка с музыкальным сопровождением. Кроме того, в рамках фестиваля представят пятиметровый "Царь-букет" из роз, хризантем и гортензий. Композиция посвящена императору Петру Великому.

Всего Павловский парк выделил 6 своих площадок для проведения фестиваля. Все выходные тематические прогулки будут проходить в Розовом павильоне, Собственном саду, на Итальянской лестнице и Кругах Бренна и в храме Дружбы.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге стартует двухдневный фестиваль KKinchevFest.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга (архивное фото) 

Теги: императорский букет, павловск, санкт-петербург, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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