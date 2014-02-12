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В Петербурге стартует двухдневный фестиваль KKinchevFest
Сегодня, 10:20
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В Петербурге стартует двухдневный фестиваль KKinchevFest

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В 2020 году его отменили из-за пандемии.

22 и 23 июля в "Севкабель Порту" пройдет фестиваль тяжелой музыки KKinchevFest. Цены на билеты стартуют от 2700 рублей.

По словам лидера рок-группы "Алиса" Константина Кинчева, он давно мечтал провести подобный фестиваль. В первый день будут выступать группы План Ломоносова, BRITVA, THE MEANTRAITORS, FPG. Во второй — Аффинаж, 25/17, Дайте два, MORDOR, СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, проект "Горшенев". Послушать "Алису" можно будет и 22, и 23. Она закроет фестиваль выступлением из 20-ти песен. 

Этот фестиваль хочется сделать крутым ежегодным событием. У Оззи получилось, хочу надеяться, что и у меня получится. Я в это верю.

Константин Кинчев.

Билеты, купленные на фестиваль в 2020 году, будут действовать на оба дня. 

Фото: ВКонтакте / KKinchevFest | 22-23 июля

Теги: kkinchevfest, роск-фестиваль, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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