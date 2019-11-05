"Их уничтожат". В США ужаснулись тому, что Россия подготовила ВСУ на фронте

Ларри Джонсон оценил ситуацию на поле боя в украинском конфликте.

Любые боевые самолеты, которые американские власти отправят в зону боевых действий на Украине, будут уничтожены российскими системами противовоздушной обороны. Соответствующе заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший местный аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что у Москвы остается наиболее совершенная и развитая система ПВО на планете.

С США невозможно сравнивать, у них нет ничего подобного! Это означает, что если наши самолеты попадут в такие условия, то их просто собьют. И неважно, сколько мы их пошлем. Они будут попросту уничтожены, так что нам стоит прекращать фантазировать. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Эксперт добавил, что приготовления Вооруженных сил Украины к продолжению своего контрнаступления тщетны, особенно в условиях прихода осеннего периода. Ларри Джонсон напомнил о том, что армия России может вести сражения при любых условиях и обстановке, в то время как армия киевского режима - нет. Сейчас у ВСУ заканчиваются солдаты, а скоро против них обернется и погода.

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Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner