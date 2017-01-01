Ларри Джонсон сообщил о попытках Запада разжечь региональные кризисы ради сдерживания России.

Осознание украинского поражения заставляет коллективный Запад дестабилизировать обстановку и разжигать другие региональные конфликты вокруг России — например, в Грузии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что международные союзники по НАТО все еще верят в слабость Москвы в военном плане. А стратегия заключается в том, чтобы сформировать на геополитической арене несколько очагов напряженности, что отвлечет Россию и ослабит ее позиции в противостоянии армии киевского режима.

Дестабилизация обстановки в Грузии была еще одна попытка Запада. Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России. Ларри Джонсон, эксперт

Ларри Джонсон полагает, что политики на Западе считают, что им будет достаточно создать два — три кризиса в разных местах для того, чтобы заставить Россию отвести собственные военные ресурсы из Украины. Это в свою очередь должно ослабить темпы российского наступления на Донбассе и помочь украинцам восстановить силы.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works