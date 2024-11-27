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"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему

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Ларри Джонсон указал на вероятное будущее главы Украины.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется покинуть украинскую территорию, так как в отношении власти политика фиксируется высокая вероятность восстания.Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист отреагировал на сведения о том, увеличивается изоляция украинского лидера, а также напряженность между Зеленским и военным командованием в стране.

Вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому сбежать в изгнание, или он останется на Украине, где его убьют и похоронят.

Ларри Джонсон, эксперт

Напомним, что должностной срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы главы государства на Украине в 2024 году местные власти отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский говорил народу о том, что выборы сейчас "несвоевременны".

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: владимир зеленский, ларри джонсон, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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