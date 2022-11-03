"Облегчит труд России". В США обратились к союзникам с необычной просьбой

Ларри Джонсон рассказал о том, что Лондон и Париж не способны сражаться против России.

Отправка британских и французских военнослужащих на украинскую территорию лишь поможет Москве быстрее их уничтожить. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист отреагировал на сведения из западного издания Monde, которое со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Лондон и Париж возобновили дискуссии о возможной отправке натовских солдат для поддержки киевского режима. В СМИ упоминали, что Великобритания и Франция могут возглавить коалицию сил Евросоюза в этом вопросе.

Я всецело поддерживаю. <...> Посылайте французскую армию, посылайте британскую армию. Их убьют и уничтожат. И это очень облегчит труд России. Ведь в этом случае России не придется отправляться во Францию и Англию ради их уничтожения. Ларри Джонсон, эксперт

Эксперт шоу пояснил, что французские и британские вооруженные силы имеют слишком малую численность и боеспособность для того, чтобы как-либо повлиять на ход боевых действий на Украине. Европейский контингент на Украине фактически станет лишь очередной мишенью для российской армии. При этом западные страны рискуют не справиться даже с процессом доставки военных, так как Москва может сбить натовские транспортные самолеты во время их перевозки.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive