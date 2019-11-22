Актер, сыгравший Тормунда, снял альтернативный финал "Игры престолов"

Он отметил, что это было в основном для развлечения.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что "Игре престолов" сняли альтернативный финал. Об этом в интервью изданию Metro рассказал актер Кристофер Хивью.

Кристофер Хивью, сыграл в сериале персонажа по имени Тормунд. Актер отметил, что альтернативная концовка была сделана в основном для развлечения. В интервью Хивью заявил, что не сможет раскрыть подробности альтернативной концовки из-за запрета в контракте с HBO.

Напомним, что оригинальная концовка не понравилась фанатам. Многим показалось, что концовка получилась скомканная и скучная. Есть те, кто подписал петицию с требованием переснять весь восьмой сезон.

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Фото:кинопоиск