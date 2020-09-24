По мнению обозревателя, у "Игры престолов" были проблемы со стилем.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что "Игра престолов" возглавила топ-20 сериалов с худшими финалами. Соответствующий рейтинг составило издание The Independent.

Эксперты заявили, что "развязка" оказывает огромное влияние на репутацию сериала. Отмечается, что финал может сильно испортить впечатление от шоу.

На втором месте оказался сериал ситком "Сайнфелд", а третью строчку рейтинга занял проект "Декстер". Кроме того, в рейтинге оказались "Секретные материалы", "Отчаянные домохозяйки", "Шерлок" и "Сплетница".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер сериала "Хелстром" от Marvel.

Видео:HBO/YT