Премьера первой серии ожидается 16 октября.

В четверг,24 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Хелстром" от Marvel. Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.

В сюжете история брата и сестры Дэймоне и Ане Хелстром, которые являются детьми знаменитого серийного убицы. Им предстоит разгадать секреты фамильного древа. Главные роли в сериале исполнили Том Остин, Сидни Леммон, Роберт Уизд и Элизабет Марвел.

Планиурется, чо премьера состоится на платформе Hulu 16 октября 2020 года. В первом сезоне будет десять эпизодов.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер комедийного сериала "Искателей правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом.