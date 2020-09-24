Вышел трейлер комедийного сериала "Искателей правды" с Саймоном Пеггом и Ником Фростом

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video 30 октября.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер комедийного сериала "Искателей правды". Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В центре сюжета охотники за паранормальными явлениями, которые пытаются снять видео с чем-то сверхъестественным и заработать на этом деньги. Однажды у них действительно это получается.

Главные в сериале сыграли Саймон Пегг, Ник Фрост Эмма Д"Арси, Самсон Кае и Малкольм МакДауэлл.

Ранее мы сообщали о том, что HBO Max заказал комедийный спин-офф "Отряда самоубийц".