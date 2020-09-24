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HBO Max заказал комедийный спин-офф "Отряда самоубийц"

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Проект подразумевает восемь серий.

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что HBO Max заказал комедийный спин-офф "Отряда самоубийц". Об этом сообщает "Игромания".

В сюжете сериала планируется уделить внимание истории персонажа Миротворец. Детали пока не раскрываются, но известно, что жанр проекта определен как приключенческая комедия.

Известно, что сценарий для мини-сериала напишет Джеймс Ганн. 

Ранее мы сообщали о том, что Marvel снова отложила "Чёрную вдову" до мая 2021 года.

Видео: Youtube/WBRussia

Теги: hbo max, джеймс ганн, отряд самоубийц
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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