Натали Моррис оценила выступление генсека НАТО на ВЭФ в Швейцарии.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе несколько раз солгал про украинский конфликт. Об этом зрителям сообщила американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-шоу Redacted. Она перечислила три недостоверных утверждения эксперта из НАТО. Речь идет о том, что российская экономическая система якобы серьезно "страдает" от западного санкционного давления. На самом же деле, согласно данным Моррис, по результатам 2023 года ВВП страны превзошли прогнозы недружественных государств, показав рост на 3,5 процента.

Лгуном номер один на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе стал глава НАТО Столтенберг. Натали Моррис, ведущая шоу

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Фото и видео: YouTube / Redacted