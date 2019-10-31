Для открытия магазина нового формата компания выбрала помещение на Невском проспекте, 23.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что IKEA откроет магазин нового формата в самом центре Петербург. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Известно, что компания уже выбрала помещение на Невском проспекте, 23. Предполагается, что под магазин уйдет первый этаж и цоколь здания общей площадью 483 квадратных метров. Официально компания IKEA не заявила, что именно эти помещения будут приспособлены под продажу продукции.

Эксперы заявили, что руководство компании также рассматривает другие точки в центре Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за полгода закрылось около 100 магазинов и баров.

Фото:IKEA