СПбГУ запускает программу бакалавриата "Христианская теология"

Обучающиеся познакомятся с "историей и современным состоянием православной теологии в контексте ее общественных и государственно‑конфессиональных отношений".

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) запустили новую программу бакалавриата "Христианская теология". Соответствующая информация появилась на сайте вуза.

По этой программе подготовят высококвалифицированных богословов с университетским гуманитарным образованием. Подготовку студенты будут проходить под руководством экспертов Научно‑богословского центра междисциплинарных исследований СПбГУ.

Обучающиеся познакомятся с "историей и современным состоянием православной теологии в контексте ее общественных и государственно‑конфессиональных отношений".

Выпускники программы "Христианская теология" смогут работать в структурах Русской православной церкви и органах государственной и муниципальной служб, вести образовательно-просветительскую деятельность.

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Фото: Piter.TV