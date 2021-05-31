"Хор Турецкого" снял клип в поддержку мира в Иерусалиме

Художественный руководитель выступил солистом в песне "Иерусалим".

"Хор Турецкого" выпустил видеоклип в поддержку мира в Иерусалиме.

Как рассказал ТАСС художественный руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий, во время записи видео ему написали знакомые из Иерусалима. Они рассказывали, какие жестокие вещи им приходится переживать.

Я прочувствовал всю их боль и ощущение выживания. Возможно, даже где-то получилось слишком эмоционально. Это видео - крик еврейской души. Михаил Турецкий

Художественный руководитель выступил солистом в песне "Иерусалим". В клипе показаны кадры мирной жизни города и военных действий.

В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. МИД РФ удовлетворен решением о прекращении огня в зоне Израиля и сектора Газа.