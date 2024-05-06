"Хор Турецкого" и SOPRANO исполнили в ООН песни военных лет

В последний раз артисты выступали в ГА ООН в Нью-Йорке семь лет назад.

"Хор Турецкого" и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет. Приглашенными зрителями концерта стали сотни человек. Встречу посетили ветераны, высокопоставленные дипломаты различных государств мира и сотрудники секретариата Организации Объединенных Наций. Мероприятие было приурочено к 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В репертуаре артистов прозвучали такие композиции как "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек", "Журавли" , Смуглянка", а также современные произведения. На песнях "Бухенвальдский набат" и "День Победы" сотни собравшихся встали со своих мест для того, чтобы подпеть выступающим.

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Напомним, что в последний раз "Хор Турецкого" выступал в штаб-квартире ООН семь лет назад. Основатель группы Михаил Турецкий в комментарии для журналистов "РИА Новости" указал, что даже в этом году визы в США смогли получить не все участники творческого коллектива. Заявленное мероприятие в Нью-Йорке является частью международного проекта "Песни Победы", который с 2015 года через музыку объединяет разные поколения людей и помогает сохранить историческую память.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости