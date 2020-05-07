МИД РФ удовлетворен решением о прекращении огня в зоне Израиля и сектора Газа

Мария Захарова оценила "перемирие" между Израилем и Палестиной.

МИД РФ удовлетворен решением о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Москве. По мнению спикера, странам необходимо возобновить прямой диалог между руководством. В РФ подтвердили готовность принять такую встречу на собственной территории.

В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

МИД РФ призвал Израиль и Палестину провести встречу без предварительных условий. Ранее представители Палестины говорили о принципиальной готовности к контакту с руководством еврейского государства. Официальный Иерусалим не определился с позицией по данному вопросу. Российская дипломатия пришла к выводу, что на данный момент Западный Иерусалим не готов к открытому диалогу с палестинской администрацией.

Захарова не понимает логику формирования в США списка террористов.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России