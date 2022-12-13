В Москву доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил ТАСС.
Самолет, вылетевшй из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково-3. Его встретили представители различных епархий Русской православной церкви. Огонь привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.
Также сообщалось, что представители РПЦ доставят огонь в десятки городов России, а лампады со святыней передадут в 11 храмов столицы.
Ранее Путин поздравил православных христиан с Пасхой.
Видео: Telegram / SHOT
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