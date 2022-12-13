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В Москву доставили Благодатный огонь

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Огонь привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.

В Москву доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщил ТАСС.

Самолет, вылетевшй из Израиля, приземлился в аэропорту Внуково-3. Его встретили представители различных епархий Русской православной церкви. Огонь привезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.

Также сообщалось, что представители РПЦ доставят огонь в десятки городов России, а лампады со святыней передадут в 11 храмов столицы.

Ранее Путин поздравил православных христиан с Пасхой.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: благодатный огонь, иерусалим, москва, пасха
Категории: Лента новостей, Новости России,

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