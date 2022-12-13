Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Об этом сообщается в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что мудрое слово предстоятеля служит консолидации общества, призывает к милосердию, а также помогает людят находить прочную духовную опору. Президент добавил, что в пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъем.
Ранее мы сообщали, что Путин одобрил закон об электронных повестках.
Фото: kremlin.ru
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