Глава государства отметил, что мудрое слово предстоятеля служит консолидации общества, призывает к милосердию.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Об этом сообщается в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что мудрое слово предстоятеля служит консолидации общества, призывает к милосердию, а также помогает людят находить прочную духовную опору. Президент добавил, что в пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъем.

Ранее мы сообщали, что Путин одобрил закон об электронных повестках.

Фото: kremlin.ru