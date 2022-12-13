Президент России одобрил закон об электронных повестках

Повестка будет считаться врученной спустя семь дней с момента опубликования в реестре повесток.

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Об этом сообщили "Известия" накануне, 14 апреля.

В силу вступил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Теперь молодых людей будут оповещать о призыве на воинскую службу не только с помощью письменных повесток, но и электронных. Цифровые уведомления будут отправлять через "Госуслуги" и другие порталы.

Повестка будет считаться врученной спустя семь дней с момента появления записи в реестре повесток. Создателем реестра станет Минцифры, оператором — Минобороны.

Ранее на Piter.tv: в Госдуме сообщили, что для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры.

Фото: Госуслуги