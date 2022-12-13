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Президент России одобрил закон об электронных повестках
Сегодня, 11:15
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Президент России одобрил закон об электронных повестках

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Повестка будет считаться врученной спустя семь дней с момента опубликования в  реестре повесток.

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Об этом сообщили "Известия" накануне, 14 апреля. 

В силу вступил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Теперь молодых людей будут оповещать о призыве на воинскую службу не только с помощью письменных повесток, но и электронных. Цифровые уведомления будут отправлять через "Госуслуги" и другие порталы. 

Повестка будет считаться врученной спустя семь дней с момента появления записи  в реестре повесток. Создателем реестра станет Минцифры, оператором — Минобороны.

Ранее на Piter.tv: в Госдуме сообщили, что для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры.

Фото: Госуслуги

Теги: армия, путин, спецоперация, электронные повестки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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