При стрельбе в Иерусалиме пострадали шесть человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Инцидент произошел на автобусной остановке недалеко от въезда в город. По информации СМИ, стрельбу открыли двое боевиков. Оба были ликвидированы местными силовыми структурами. Медики оказывают помощь пострадавшим. Они находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии. Подробности инцидента уточняются.
Ранее мы сообщали, что пьяный петербуржец стрелял из окна на Парашютной.
Видео: Telegram / SHOT
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