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При стрельбе в Иерусалиме пострадали шесть человек

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По информации СМИ, стрельбу открыли двое боевиков.

При стрельбе в Иерусалиме пострадали шесть человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Инцидент произошел на автобусной остановке недалеко от въезда в город. По информации СМИ, стрельбу открыли двое боевиков. Оба были ликвидированы местными силовыми структурами. Медики оказывают помощь пострадавшим. Они находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии. Подробности инцидента уточняются.

Ранее мы сообщали, что пьяный петербуржец стрелял из окна на Парашютной.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: иерусалим, пострадавшие, стрельба
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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