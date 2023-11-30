По информации СМИ, стрельбу открыли двое боевиков.

При стрельбе в Иерусалиме пострадали шесть человек. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Инцидент произошел на автобусной остановке недалеко от въезда в город. По информации СМИ, стрельбу открыли двое боевиков. Оба были ликвидированы местными силовыми структурами. Медики оказывают помощь пострадавшим. Они находятся в тяжелом и удовлетворительном состоянии. Подробности инцидента уточняются.

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Видео: Telegram / SHOT