Хитрый пенсионер из Колпино слил себе топлива почти на 1 миллион рублей

Мужчина работал водителем топливозаправщика и решил воспользоваться служебным положением

В субботу, 29 февраля, стало известно, что в Колпино задержали хитрого пенсионера, который тайно сливал себе топливо. Оказалось, что за всё время своей работы мужчина присвоил себе нефтепродуктов на 870 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель топливозаправщика, которому было 63 года, хранил украденное в стационарной цистерне, расположенной на улице Софийской поселка Петрославянка.

Сейчас мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции пытаются разыскать его соучастников м выявить другие эпизоды воровства. В худшем случае пенсионеру грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кронштадте откроют пансионат для пожилых людей.

Фото: pexels