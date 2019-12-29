В Кронштадте откроют пансионат для пожилых людей

Он откроется в конце марта.

В Кронштадте в бывшем Доме общины сестер милосердия откроют пансионат для пожилых людей. В здании, которое является объектом культурного наследия, проведена масштабная реставрация.

Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

В пансионате созданы все условия для комфортного проживания. Установлены пандусы, специальные ограничители для слабовидящих, комнаты оснащены кнопками вызова медперсонала, ходунками и креслами. Также благоустроена территория для прогулок на свежем воздухе.

Здание рассчитано на 45 пенсионеров.

Ранее мы сообщили, что ограбивший старика петербуржец отправится в колонию на четыре года.

Фото: Pixabay