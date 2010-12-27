Ограбивший старика петербуржец отправится в колонию на четыре года

Добычей преступника стала пенсия.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение в отношении Даниила Рощина. Мужчина признан виновным в грабеже с применением насилия.

Суд установил, что в минувшем июле Рощин ограбил пенсионера в парадной дома по Ленинскому проспекту. Сначала мужчина ударил старика по голове, затем обыскал карманы и унес 20 тысяч рублей пенсии.

Суд признал Рощина виновным, учитывая личность мужчины и наличие опасного рецидива. Петербуржец отправится в колонию строгого режима на четыре года. Также он будет обязан возмесить моральный вред и материальный ущерб пострадавшему дедушке.

А совсем недавно обокрала доверчивую пенсионерку воровка со "сломанной" рукой.

Фото: Piter.TV